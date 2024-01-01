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Metacog

Metacog

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Web Sitesi: metacog.mn

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Sinirbilimi ve psikolojiyi temel alır: Oyunlarımız sinirbilim ve psikoloji alanında onlarca yıllık çalışmalara ve araştırma makalelerine dayanmaktadır. Oyunlarımızın her konusu teoriler ve psikolojik kavramlarla güçlü bir şekilde ilişkilidir. Doğrulanmış: Oyunlarımız gerçek işe alım süreçlerinde doğrulanır ve test edilir. Oyunlarımızdan elde edilen sonuçlar geleneksel testlerle yüksek düzeyde ilişkilidir Geçmişe değil geleceğe: “Geçmişte ne yaptıkları değil mi?” değil, “Gelecekte neyi başarabilirler?” Devam Etme vs Oyunlar: CV'ye dayanarak birinin gelecekteki performansını tahmin etme olasılığı %13'tür

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