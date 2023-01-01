GeoFS, küresel uydu görüntülerini kullanan ve web tarayıcınızda veya mobil uygulama olarak çalışan ücretsiz bir uçuş simülatörüdür. Gerçekçi ve çok oyunculu GeoFS, dünyanın neresinde uçarsanız uçun, gerçek hayattaki ticari trafiği (ADS-B) ve yerel hava koşullarını sağlar.

Web Sitesi: geo-fs.com

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