Friday Night Funkin' (genellikle FNF olarak kısaltılır), ilk olarak 2020'de bir oyun jam'i için piyasaya sürülen açık kaynaklı bir bağış yazılımı ritim oyunudur.

Web Sitesi: github.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Friday Night Funkin' ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.