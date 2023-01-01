WebCatalog
Isleward

Isleward

play.isleward.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

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Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dünyanın tek açık kaynaklı, modlanabilir, roguelike MMO'su.

Web Sitesi: play.isleward.com

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