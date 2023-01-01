WebCatalog
zyBooks

zyBooks

learn.zybooks.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Eğitmenler: STEM ders kitabınızı, güven oluşturduğu ve zamandan tasarruf sağladığı kanıtlanmış, uygun fiyatlı, etkileşimli bir zyBook ile değiştirin.

Web Sitesi: zybooks.com

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