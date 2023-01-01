ZeroHedge - Yeterince uzun bir zaman çizelgesinde herkesin hayatta kalma oranı sıfıra düşer.

Web Sitesi: zerohedge.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zerohedge ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.