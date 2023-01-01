WebCatalog
Zendy

Zendy

zendy.io

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zendy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Zendy, 39 milyondan fazla bilimsel dergiye, e-kitap ve dergiye indirme sınırı olmadan kolay erişim sağlar. Bugün Zendy ile daha fazlasını keşfedin.

Web Sitesi: zendy.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zendy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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