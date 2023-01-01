WebCatalog
ZenBusiness

ZenBusiness

zenbusiness.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ZenBusiness çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ZenBusiness, işinizi başlatmanıza, yürütmenize ve büyütmenize yardımcı olacak iş ürünleri ve hizmetleri sunar. Bir Kamu Yararına Çalışan Kuruluş olarak, yalnızca kârla değil, aynı zamanda iş topluluğumuzu ihtiyacı olanlara genişletme arzusuyla da motive oluyoruz.

Web Sitesi: zenbusiness.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ZenBusiness ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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