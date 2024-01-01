Alternatifler - ZenBusiness

Gust

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Gust Launch, startup'ınızı oluşum aşamasından Seri A'ya kadar birleştirmenin ve yönetmenin en iyi yoludur. Launch, sermaye tablonuzu, sözleşmelerinizi ve bağış toplamanızı deneyimli kurucular ve avukatlar tarafından geliştirilen en iyi uygulamalara dayanarak yönetir, böylece arka ofisinizden ödün ve...