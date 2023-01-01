WebCatalog
Zemanta

Zemanta

zemanta.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zemanta çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Zemanta, performans için tasarlanmış dünyanın ilk çok kanallı talep tarafı platformu (DSP) olan Zemanta One'ı sunuyor.

Web Sitesi: zemanta.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zemanta ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Communicator

Communicator


Confirmit

Confirmit

confirmit.com

SparkPost

SparkPost

sparkpost.com

PromptLayer

PromptLayer

promptlayer.com

Hookit

Hookit

hookit.com

Autopilot

Autopilot

autopilotapp.com

Alcor Exchange

Alcor Exchange

alcor.exchange

DeskDay

DeskDay

deskday.ai

Webgility

Webgility


Happy Scribe

Happy Scribe

happyscribe.com

Chaport

Chaport

chaport.com

Tiledesk

Tiledesk


    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası