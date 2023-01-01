WebCatalog
ZED RUN

ZED RUN

zed.run

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ZED RUN çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

SAHİP OLMAK. IRK. PARA KAZANMAK. Dijital yarış atı sahipliğinin geleceği burada. Zirveye doğru yarışın ve mirasınızı bugün inşa edin.

Web Sitesi: zed.run

Yasal Uyarı: WebCatalog, ZED RUN ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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