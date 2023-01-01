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Zearn

Zearn

zearn.org

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Zearn, çocukların kavramları keşfetmesine, anlamı keşfetmesine ve matematiği anlamlandırmasına yardımcı olan en beğenilen matematik öğrenme platformudur. Öğretmenler için her zaman ücretsiz. Başlamak.

Web Sitesi: zearn.org

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