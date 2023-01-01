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Bir Bütçeye İhtiyacınız Var (YNAB) (Neden-nab olarak telaffuz edilir), zarf yöntemini temel alan bir Amerikan çok platformlu kişisel bütçeleme programıdır. 2013 yılında Lifehacker okuyucuları arasında en popüler kişisel finans yazılımıydı.

Web Sitesi: youneedabudget.com

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