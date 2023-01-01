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Яндекс Архив

Яндекс Архив

ya.ru

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Arşiv belgelerinde arama ve otomatik şifre çözme 18. yüzyılın ortasından 20. yüzyılın başına kadar düzenli olarak güncellenen arşiv belgeleri ve materyallerinin elektronik kataloğu

Web Sitesi: ya.ru

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