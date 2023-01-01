Xata
app.xata.io
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Xata çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
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PlanetScale
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Azure Cosmos DB
cosmos.azure.com
Serverless
app.serverless.com
SingleStore
portal.singlestore.com
RunPod
runpod.io
Panoptica
console.panoptica.app
Kandji
kandji.io
ClickHouse Cloud
clickhouse.cloud
Couchbase
cloud.couchbase.com
WorkRamp
app.workramp.com
PodcastDb
podcastdb.io
Equals
go.equals.app