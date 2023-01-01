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WPFR

WPFR

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Web Sitesi: wpfr.net

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde WPFR çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

WordPress Frankofon, 2008'den bu yana Fransızca konuşulan dünyada WordPress topluluğunu temsil eden resmi dernektir.

Web Sitesi: wpfr.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, WPFR ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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