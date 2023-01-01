Woots, orta öğretim ve orta mesleki eğitime yönelik dijital test platformu ve test kütüphanesidir.

Web Sitesi: woots.nl

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