WebCatalog
Silvasoft

Silvasoft

mijn.silvasoft.nl

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Silvasoft çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Girişimciler için iş yazılımı! Muhasebe, faturalama, teklif hazırlama, proje yönetimi, zaman kaydı ve daha fazlası için en iyi puan alan ve en eksiksiz iş yazılımı paketi.

Web Sitesi: mijn.silvasoft.nl

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