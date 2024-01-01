WebPurify, dünyanın önde gelen markalarına yönelik ölçeklenebilir hibrit yapay zeka ve insan içeriği denetleme çözümleriyle topluluklara ellerinden gelenin en iyisini yapma gücü veriyor. Herhangi bir markanın spesifikasyonlarına göre sorunsuz bir şekilde filtrelenen multimedya içeriğiyle, pazarlardan meta veri tabanına kadar milyonlarca müşteriye olumlu kullanıcı deneyimleri sağlamak. WebPurify, hem insan içerik moderatörlerinden hem de yapay zeka çözümlerinden oluşan ekipleri kullanarak içerik denetleme ve inceleme hizmetleri sağlar. WebPurify'ın yapay zeka araçlarını canlı ekiplerle birleştiren WebPurify, markalara mevcut en doğru içerik denetimini sunabiliyor: günün 24 saati, haftanın yedi günü. İşletmenizin ihtiyacı ne olursa olsun, sizin için bir çözümümüz var. WebPurify'ın ölçeklenebilir hibrit yapay zeka ve insan içeriği denetleme hizmetleri şunları içerir: * Küfür Filtreleme ve Metin Denetimi * Görüntü Denetimi * Video İnceleme ve Moderasyon, Ek Açıklama, Anahtar Kelime Oluşturma, Kategorizasyon, Etiketleme, -Lisans Uyumluluğu * VR Moderasyon * Çevrimiçi Topluluk Standartları ve Hizmet Şartlarının Uygulanması WebPurify'ın içerik denetleme çözümleri, markaların tüm mevzuat uyumluluğunu karşılamalarına yardımcı olur ve birden fazla platformun karmaşık ihtiyaçlarını pazar lideri doğrulukla karşılayabilir. WebPurify her gün 3,5 milyon metin gönderimini, yarım milyon görseli ve binlerce videoyu yönetiyor. WebPurify'ın misyonu, markalara müşterilerinin deneyimlerini tüm dijital platformlarda korumaları için kusursuz, ölçeklenebilir ve güvenilir bir yol sağlamaktır.

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