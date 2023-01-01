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Viaplay Latvia

Viaplay Latvia

viaplay.lv

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Viaplay Latvia çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Viaplay'de en yeni popüler dizileri ve filmleri, film klasiklerini, canlı spor programlarını ve çocuk programlarını izleyin. Her zaman, her yerde izlenecek o kadar çok şey var ki.

Web Sitesi: viaplay.lv

Yasal Uyarı: WebCatalog, Viaplay Latvia ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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