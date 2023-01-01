WebCatalog
Onoff

Onoff

web.onoff.app

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Onoff çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bir uygulama ile ikinci numaranız! İletişiminizi yeniden keşfedin. Onoff uygulamasını indirin ve anında ikinci bir numara alın! 2. numara istiyorum Bir telefon, bir SIM kart, 2 telefon numarası Patentli teknolojimiz sayesinde yalnızca bir uygulama ile ikinci bir telefon numarası alın. Başka bir karta gerek yok […]

Web Sitesi: onoff.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Onoff ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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