WebCatalog
Mentalpage

Mentalpage

mentalpage.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

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Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Çevrimiçi Kişisel Günlük, sanal ve özel, İnternette veya özel Çevrimiçi Günlük. Kişisel günlük tutmak gibi hiçbir şeyi paylaşmak zorunda olmadığınız bir yer. Kendinizi düzenleyebileceğiniz, yalnızca sizin için önemli olan bağlantıları kaydedebileceğiniz, kendinizle iletişim kurabileceğiniz özel, sanal, gizli ve ücretsiz bir alandır.

Web Sitesi: mentalpage.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mentalpage ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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