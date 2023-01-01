WebCatalog
Viaplay Estonia

Viaplay Estonia

viaplay.ee

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Viaplay Estonia çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Viaplay'de en son hit dizileri ve filmleri, film klasiklerini, spor programlarını ve çocuk programlarını istediğiniz zaman, istediğiniz yerde yayınlayın.

Web Sitesi: viaplay.ee

Yasal Uyarı: WebCatalog, Viaplay Estonia ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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