WebCatalog
Versational

Versational

versational.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Versational çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay zeka destekli bir araç olan Versational, toplantıları %35 ve takipleri %75 oranında azaltır. Görevlerinizi kolaylaştırıp otomatikleştirin ve üretkenliği en üst düzeye çıkarın. Ücretsiz deneyin!

Web Sitesi: versational.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Versational ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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