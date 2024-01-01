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Upflow

Upflow

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Web Sitesi: upflow.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Upflow çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Upflow, B2B şirketlerinin nakit tahsilat süreçlerini bir üst seviyeye taşımaları ve nakit akışlarını iyileştirmeleri için en son yazılım ve ödeme teknolojisini sağlar. Upflow yazılımı, otomatikleştirilmiş ancak kişiselleştirilmiş iş akışlarıyla Alacak Hesaplarınızı sizin için yönetir ve tek tıklamayla (kelimenin tam anlamıyla) mevcut muhasebe yazılımınızla bütünleşir. Daha hızlı ve daha kolay ödeme alın! Geç ödemelerinizi %50 azaltın. Upflow'un özellikleri şunları içerir: * A/R koleksiyonunuzla ilgili gerçek zamanlı ölçümler * Otomatik ve kişiselleştirilmiş iş akışları * Her müşteriye uyarlanmış ödeme portalları Upflow, Quickbooks, Netsuite veya Xero gibi farklı muhasebe çözümleriyle doğrudan entegre olur ve ayrıca belirli API'ler geliştirebilir. Upflow'un Stripe ve Go Cardless ile olan ortaklıkları müşterilerinizin ödemelerini kolaylaştırıyor. Upflow'un Front, Lattice ve Productboard dahil olmak üzere dünya çapında yüzlerce kullanıcısı vardır ve önemli yatırımcılar (YCombinator, eFounders) ve önde gelen fintech iş melekleri tarafından desteklenmektedir.

Web Sitesi: upflow.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Upflow ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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