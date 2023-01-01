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超ワールドサッカー

超ワールドサッカー

ultra-soccer.jp

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Avrupa ve Dünya Kupası merkezli denizaşırı futbolun yanı sıra Japon milli takımı ve J League gibi yerel bilgilerle ilgili bol miktarda bilgi içeren bir futbol sitesi.

Web Sitesi: ultra-soccer.jp

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