Avrupa ve Dünya Kupası merkezli denizaşırı futbolun yanı sıra Japon milli takımı ve J League gibi yerel bilgilerle ilgili bol miktarda bilgi içeren bir futbol sitesi.

Web Sitesi: ultra-soccer.jp

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