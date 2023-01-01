WebCatalog
ゲキサカ

ゲキサカ

web.gekisaka.jp

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Yurt içi ve yurt dışı futbol haberleri, maç sonuçları, son dakika haberleri ve Japon milli takımından lise futboluna transfer bilgilerinin yanı sıra futbol çizgi romanları, futbol videoları ve futbol maçlarını da kapsamaktadır. Ayrıca futbol çivileri için çevrimiçi bir alışveriş sitemiz var.

Web Sitesi: web.gekisaka.jp

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