Size yerel hava durumu tahminleri, kesin hava durumu, haftalık hava durumu, deprem bilgileri ve tayfun bilgileri sağlayacağız. Ayrıca golf sahaları, kayak merkezleri, balıkçılık noktaları ve eğlence tesisleri için hava durumu tahminlerinin yanı sıra ultraviyole ışınları, polen, kiraz çiçeklerinin açması ve sonbahar yaprakları gibi mevsimsel bilgiler de sunuyoruz.

Web Sitesi: weather.goo.ne.jp

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