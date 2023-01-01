İnşaat öncesi ekipleri için daha akıllı, bağlantılı risk yönetimi. Yalnızca 1 milyondan fazla inşaat profesyoneline erişimi olan en güvenilir, üst düzey alt yüklenicilerle çalışmanızı sağlayarak proje riskini proaktif olarak analiz edin ve azaltın.

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