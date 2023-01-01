WebCatalog
TradeTapp

TradeTapp

app.tradetapp.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TradeTapp çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İnşaat öncesi ekipleri için daha akıllı, bağlantılı risk yönetimi. Yalnızca 1 milyondan fazla inşaat profesyoneline erişimi olan en güvenilir, üst düzey alt yüklenicilerle çalışmanızı sağlayarak proje riskini proaktif olarak analiz edin ve azaltın.

Web Sitesi: app.tradetapp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TradeTapp ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Fonn

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ITM Platform

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