WebCatalog
Torch Dental

Torch Dental

app.torchdental.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Torch Dental çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Torch, diş muayenehanenizin operasyonlarını ve siparişlerini kontrol altına almanın basit yoludur, böylece hastalarınıza odaklanabilirsiniz.

Web Sitesi: torchdental.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Torch Dental ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Creditspring

Creditspring

app.creditspring.co.uk

TherapyNotes

TherapyNotes

therapynotes.com

Halaxy

Halaxy

halaxy.com

TeuxDeux

TeuxDeux

teuxdeux.com

Hint Health

Hint Health

app.hint.com

eZee

eZee

ezeeabsolute.com

Dt.Dental

Dt.Dental

app.dtdental.co

typst

typst

typst.app

Kindertales

Kindertales

app.kindertales.com

BevSpot

BevSpot

app.bevspot.com

Biteline

Biteline

app.biteline.net

Scaledrone

Scaledrone

dashboard.scaledrone.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası