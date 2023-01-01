WebCatalog
typst

typst

typst.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde typst çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Metninize odaklanın ve bırakın düzeni ve biçimlendirmeyi Typst halletsin. Beta aşamasının bir parçası olabilmek için bekleme listesine katılın.4 Makaleleri daha hızlı yazın. Metninize odaklanın ve bırakın düzeni ve biçimlendirmeyi Typst halletsin.

Web Sitesi: typst.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, typst ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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