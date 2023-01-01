Metninize odaklanın ve bırakın düzeni ve biçimlendirmeyi Typst halletsin. Beta aşamasının bir parçası olabilmek için bekleme listesine katılın.4 Makaleleri daha hızlı yazın. Metninize odaklanın ve bırakın düzeni ve biçimlendirmeyi Typst halletsin.

Web Sitesi: typst.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, typst ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.