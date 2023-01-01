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Togetter

Togetter

togetter.com

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Güncel trend tweet'lerin özetlerini okuyabileceğiniz, Twitter özetleri konusunda uzmanlaşmış bir özet sitesi. Herkesin popüler tweet'lerden, Twitter trendlerine, fotoğraf ve manga gibi popüler görsellerden çeşitli haberlere verilen tepkilere kadar her şeyi toplayabileceği Japonya'nın en büyük medya platformlarından biridir.

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