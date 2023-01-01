WebCatalog
todo mate

todo mate

todomate.net

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde todo mate çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Alışveriş yapmak, egzersiz yapmak, evcil hayvanınıza banyo yaptırmak... Hala not defterinize kabaca mı yazıyorsunuz? Kullanımı kolay ve güzel yapılacak arkadaş uygulamasıyla gününüzü mükemmel hale getirin. Sadece yapılacaklar düzenleyicinizi değiştirmek, günlük yaşamınızı daha kolay değiştirecektir! - Yapılacak öğeleri yönet - Hatırlatıcıları ayarla - Widget'lar, saatler, iPad'ler ve web üzerinde otomatik olarak senkronize edin - Tüm cihazlar karanlık modu destekler - Biriktirme listesi, tarihsiz öğeler yazmanıza yardımcı olmak için oradadır - Bugün bitiremediğiniz işleri erteleyebilirsiniz

Web Sitesi: todomate.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, todo mate ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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