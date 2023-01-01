Alışveriş yapmak, egzersiz yapmak, evcil hayvanınıza banyo yaptırmak... Hala not defterinize kabaca mı yazıyorsunuz? Kullanımı kolay ve güzel yapılacak arkadaş uygulamasıyla gününüzü mükemmel hale getirin. Sadece yapılacaklar düzenleyicinizi değiştirmek, günlük yaşamınızı daha kolay değiştirecektir! - Yapılacak öğeleri yönet - Hatırlatıcıları ayarla - Widget'lar, saatler, iPad'ler ve web üzerinde otomatik olarak senkronize edin - Tüm cihazlar karanlık modu destekler - Biriktirme listesi, tarihsiz öğeler yazmanıza yardımcı olmak için oradadır - Bugün bitiremediğiniz işleri erteleyebilirsiniz

Web Sitesi: todomate.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, todo mate ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.