WebCatalog
Tinybeans

Tinybeans

tinybeans.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tinybeans çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tinybeans, ebeveynlikle ilgili her konuda başvurulacak kaynağınızdır ve harika çocuklar yetiştirmelerine yardımcı olmak için ebeveynlerin güvendiği tek kişiselleştirilmiş platformdur. Anılarını özel olarak paylaşan ve harika fikirler edinen binlerce ebeveyne katılın.

Web Sitesi: tinybeans.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tinybeans ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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