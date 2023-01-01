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Fatherly, orijinal raporlama, uzman ebeveynlik tavsiyeleri ve yaşamın zorlu ama son derece ödüllendirici bir aşamasına dair zorluklarla elde edilen içgörüler aracılığıyla, harika çocuklar yetiştirmeleri ve daha tatmin edici yetişkin yaşamları sürmeleri için erkeklere güç veriyor.

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