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Onlar, LGBTQ+'nın bugün ve yarın ne anlama geldiği konusunda ödüllü otoritedir. LGBTQ+ hakları mücadelesine ilişkin derinlemesine hikaye anlatımından queer kültürel öncülerin samimi profillerine kadar, LGBTQ+ bireylerinin dünyamızı her gün yeniden şekillendirdiği tüm cesur, stil sahibi ve asi yöntemlerin yer aldığı bir platform.

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