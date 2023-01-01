WebCatalog
The Companion

The Companion

thecompanion.app

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde The Companion çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bilim kurgunun evi. Yıldızlarla derinlemesine röportajlar, orijinal analizler, unutulmaz sanal etkinlikler ve ödüllü Stargate AI buluşması.

Web Sitesi: thecompanion.app

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Luminary

luminarypodcasts.com

Brushfire

Brushfire

app.brushfire.com

EETimes

EETimes

eetimes.com

Bartesian

Bartesian

bartesian.com

Arkansas Democrat-Gazette

Arkansas Democrat-Gazette

arkansasonline.com

Independent.ie

Independent.ie

independent.ie

TheStreet

TheStreet

thestreet.com

Asbury Park Press

Asbury Park Press

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