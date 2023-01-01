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Tecarta Bible

Tecarta Bible

tecartabible.com

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Tecarta İncil uygulamasını seven milyonlarca kişiye katılın. Misyonumuz insanların her gün İncillerinden en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmaktır. Bu, aşk, bağışlama, kaygı ve dua gibi 350'den fazla TouchPoint© hayat konusunu içeren tek ücretsiz İncil uygulamasıdır - Kutsal Kitap hayatın önemli sorularına yanıt verir.

Web Sitesi: tecartabible.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tecarta Bible ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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