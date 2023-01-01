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BibleTools.org

BibleTools.org

bibletools.org

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BibleTools.org, saygın Kutsal Kitap kaynakları ve çalışma araçları sağlayarak bireylere kişisel Kutsal Kitap çalışmalarında yardımcı olmaya kendini adamıştır.

Web Sitesi: bibletools.org

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