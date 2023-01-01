WebCatalog
Study Gateway

Study Gateway

watch.studygateway.com

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Study Gateway, Zondervan ve Thomas Nelson'ın sunduğu, Max Lucado, Anne Graham Lotz, Louie Giglio, Rick Warren, Derwin Gray, Lysa TerKeurst, Jennie Allen gibi dünyanın en güvenilir İncil öğretmenlerini, yazarlarını ve papazlarını içeren video akışlı İncil çalışma hizmetidir. , Andy Stanley, Chrystal Evans Hurst, John Ortberg, Ann Voskamp, ​​Christine Caine, Jada Edwards, Bob Goff ve Jim Cymbala. Öğrencilik, üstesinden gelme ve iyileştirme, Hıristiyan yaşamı ve Kutsal Kitap tartışması gibi konularda binlerce Kutsal Kitap çalışma videosunu izleyin. Uygulamayı Study Gateway aboneliğinizin bir parçası olarak edinin.

Web Sitesi: faithgateway.com

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