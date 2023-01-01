Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Taskeo'nun Müşteri İlişkileri Yönetimi çözümü, şirketinizdeki kişileri yönetmeyi kolaylaştırır ve daha başarılı anlaşmalar yapmanıza yardımcı olur. Gelişmiş işlevleri sayesinde artık en iyi gelir kaynaklarınıza odaklanabilirsiniz. Taskeo'nun CRM'si, ekibinizin seveceği tüm standart özelliklerle birlikte gelir, harici araçlarla entegre olur ve özellikle Taskeo'nun e-posta pazarlama çözümüyle iyi bir şekilde eşleşir.

Web Sitesi: taskeo.co

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