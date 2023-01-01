İK ihtiyaçlarınız için yeni ve sezgisel bir araç. Elektronik tabloları ve karmaşık İK sistemlerini unutun. TalentHR ile çalışanlarınızı yönetmek, çalışan verilerini takip etmek ve yeni işe alınanları karşılamak için tek bir platforma sahip olursunuz. Hem de bankayı bozmadan.

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