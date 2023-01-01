WebCatalog
TalentHR

TalentHR

talenthr.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TalentHR çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İK ihtiyaçlarınız için yeni ve sezgisel bir araç. Elektronik tabloları ve karmaşık İK sistemlerini unutun. TalentHR ile çalışanlarınızı yönetmek, çalışan verilerini takip etmek ve yeni işe alınanları karşılamak için tek bir platforma sahip olursunuz. Hem de bankayı bozmadan.

Web Sitesi: talenthr.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, TalentHR ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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