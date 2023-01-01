WebCatalog
TakeOff CRM

TakeOff CRM

takeoffcrm.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TakeOff CRM çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Teknik raporları ve ticari teklifleri yönetmek için otomatik olarak çalışan ve en iyi yönetim yazılımıyla entegre olan tek sistem

Web Sitesi: takeoffcrm.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TakeOff CRM ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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