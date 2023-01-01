TakeOff CRM

Teknik raporları ve ticari teklifleri yönetmek için otomatik olarak çalışan ve en iyi yönetim yazılımıyla entegre olan tek sistem

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