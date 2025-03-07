CRM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Amerika Birleşik Devletleri

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Müşteri ilişkileri yönetiminin kısaltması olan CRM yazılımı, müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde izlemek ve yönetmek için tasarlanmıştır. Bir işletme, onun potansiyel müşterileri ve mevcut müşterileri arasındaki etkileşimleri kaydetmek ve düzenlemek için kapsamlı bir sistem olarak hizmet eder. Bu yazılım, iletişim bilgileri, etkileşim geçmişi ve işlem özetleri dahil olmak üzere temel müşteri verilerini merkezi ve güncel bir kayıtta birleştirir. Öncelikle satış departmanlarında kullanılan CRM yazılımı, satış gücü otomasyonu (SFA) için merkezi bir merkez görevi görür. E-ticaret platformları, pazarlama otomasyon yazılımı, müşteri hizmetleri yazılımı ve CPQ yazılımı gibi diğer çeşitli iş uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bu entegrasyon, tüm müşteri yolculuğu boyunca senkronize ve gelişmiş bir müşteri deneyimi sağlar. Bazı CRM çözümleri, pazarlama otomasyonu, yardım masası, e-ticaret araçları, ERP, proje yönetimi veya web sitesi yönetimini içeren hepsi bir arada işlevsellik sağlayarak müşteriyle ilgili çok çeşitli entegre işlevler sunar. Bu kapsamlı yaklaşım, ek çözümlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için faydalıdır. Öte yandan, bağımsız CRM çözümleri, kapsamlı pazarlama, yardım masası veya satışla ilgili olmayan diğer özellikler olmaksızın öncelikle iletişim, hesap ve satış hattı yönetimi gibi satışla ilgili işlevlere odaklanır.
Yeni Uygulama Gönder
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için tam bir pazarlama, satış, müşteri hizmeti ve CRM yazılımı - ayrıca metodoloji, kaynaklar ve destek - sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Pazarlama merkezi ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü bir platformda. Değerli zaman kazandıracak ve doğru müşterileri ölçekte çeken ve dönüştüren kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm bağlamı elde edersiniz. Ayrıca, pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilir, çünkü pazarlama merkezi HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulur. Tam CRM platformunu kullanırken, pazarlamacılar YG'yi kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarla benzersiz bir uyum sağlayabilirler. Stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot, karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenizi sağlar. HubSpot, daha iyi büyümek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
ClickUp
clickup.com
Clickup, hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Takımların görevleri, dokümanları, sohbetleri, hedeflerini, beyaz tahtaları ve daha fazlasını kullanarak iş üzerinde planlamak, organize etmek ve işbirliği yapmak için bir araya geldikleri merkezdir. Sadece birkaç tıklama ile kolayca özelleştirilen Clickup, her tür ve boyuttan ekiplerin işleri daha etkili bir şekilde sunmasına ve üretkenliği yeni yüksekliklere artırmasına izin verir.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar sunar. 2020'de Fortune Magazine, bir çalışan memnuniyet anketine dayanarak, Salesforce'u altı numaralı 'çalışmak için en iyi 100 şirket listesinde' sıraladı.
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi verimlilik araçları ve SaaS uygulamaları ile çalıştırın. 50 milyondan fazla kullanıcı bize dünya çapında güveniyor. Sonsuza dek ücretsiz planımızı deneyin!
HighLevel
gohighlevel.com
HighLEVEL, dijital ajanslar ve danışmanlar için beyaz etiketli bir satış ve pazarlama platformudur. İşlevsellik, akıllı listelerle CRM, e-posta, 2 yönlü SMS, Konsolide SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/GMB sohbeti, Giden Çağrı, Çağrı İzleme, Çağrı Kayıt, Güç Çeviricisi, Form Oluşturucu, Anket Yapıcı, Huni Oluşturucu, Web Sitesi Oluşturucu, Çevrimiçi planlama, iş akışı otomasyonu, raporlama, webhooks ve daha fazlası! Ajans hesapları, kurulumları hızlandırmak için klonlanabilecek müşterileriniz için sınırsız alt (konum) hesapları içerir. Hesabınızı güçlendirmek için kendi Twilio & SMTP kimlik bilgilerinizi getirin ve e -posta, telefon görüşmesi ve SMS'deki toptan satış fiyatlarına erişmenizi sağlayın. 14 günlük ücretsiz deneme ile başlayın!
ConnectWise Manage
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya güveniyor. Buluttan yararlanan ConnectWise PSA, bir şirketin operasyonlarını önemli ölçüde kolaylaştıran iş süreci otomasyonunu, yardım masası yönetimini ve müşteri hizmetlerini, satış, pazarlama, proje yönetimi ve iş analitiğini kolaylaştırır. ConnectWise PSA, TSP'lere işleri üzerinde uçtan uca bir görünüm ve tam kontrol sağlayan merkezi bir merkezdir. ConnectWise PSA ayrıca kullanıcılarına güçlü bir fikir, uzman ve çözüm ağına erişim olanağı sağlar. Teknoloji hizmetleri sektöründe deneyimli olan ConnectWise PSA, 15 yılı aşkın süredir teknoloji şirketleri için önde gelen iş yönetimi platformu olmuştur.
Pipedrive
pipedrive.com
Her şirketin çiçek açması için doğru araçlara ihtiyacı vardır. İşletmenizi ölçeklendirmek için, erişilebilen, doğru işlevselliği sunan, ustalaşmak için hızlı olan ve temel fırsatları vurgulayan yazılıma ihtiyacınız var. Pipedrive, her boyuttaki ekiplerin kullanmayı sevdiği satış odaklı bir CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) aracıdır. 179 ülkeyi kapsayan 100.000'den fazla ücretli müşteri ile satış ekipleri, CRM'mizin kullanılabilirliğe öncelik veren basit ama güçlü tasarımı tarafından çekiliyor. Pipedrive kullanırken, hem çevik hem de güçlü bir CRM yazılımı ile ekibinizin daha az zaman ve daha fazla zaman harcamasına izin veren çatlaklardan hiçbir şey düşmez. Pipedrive, küçük işletmelerin büyümesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. On yılı aşkın bir süredir, satış elemanları tarafından ve satış görevlileri için bir CRM olan en iyi CRM'yi inşa etmeye kararlıyız. Sonuç, verilerinizi merkezileştiren, tüm satış sürecinizi görselleştirmenize ve daha fazla fırsat kazanmanıza yardımcı olan kullanımı kolay, etkili bir satış aracıdır.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar, proaktif sosyal yardım araçları ve müşteri niyetini anlayan akıllı sanal ajanlar gibi gelişmiş AI seçenekleri ile çok kanallı bir müşteri katılım çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tam entegre, AI ile çalışan bir işgücü katılım yönetimi ve analitik çözümü sunar. RingCentral Contact Center, müşterilere kurumsal sınıf ses altyapısının faydalarını ve kesintisiz çapraz işlevsel işbirliğini sağlayan entegre birleşik iletişimin faydalarını sunan RingCentral MVP çözümü ile sıkı bir şekilde entegre edilmiştir.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, orta ölçekli ve büyük işletmelere özel olarak tasarlandı. Oracle Corporation, NetSuite'i Kasım 2016'da yaklaşık 9,3 milyar ABD doları karşılığında satın aldı. Yeni oluşturulan Oracle Netsuite iş birimi, Oracle'ın küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik Bulut ERP'si olarak Genel Müdür Yardımcısı Evan Goldberg tarafından yönetiliyor.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
ConnectWise Home
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya güveniyor. Buluttan yararlanan ConnectWise PSA, bir şirketin operasyonlarını önemli ölçüde kolaylaştıran iş süreci otomasyonunu, yardım masası yönetimini ve müşteri hizmetlerini, satış, pazarlama, proje yönetimi ve iş analitiğini kolaylaştırır. ConnectWise PSA, TSP'lere işleri üzerinde uçtan uca bir görünüm ve tam kontrol sağlayan merkezi bir merkezdir. ConnectWise PSA ayrıca kullanıcılarına güçlü bir fikir, uzman ve çözüm ağına erişim sağlar. Teknoloji hizmetleri sektöründe deneyimli bir isim olan ConnectWise PSA, 15 yılı aşkın bir süredir teknoloji şirketleri için önde gelen iş yönetimi platformu olmuştur.
Bloom
bloom.io
Bloom, bağımsız işletme sahipleri, serbest çalışanlar ve hizmet profesyonelleri için bir iş çalışma alanıdır. Dijital formlar, teklifler, sözleşmeler, faturalar, dijital ödemeler, iletişim, planlama ve hatta müşteri portalı da dahil olmak üzere tüm müşteri temas noktalarını profesyonel bir deneyimde birleştirir. Bloom, modern yaratıcılar, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için eksiksiz bir iş araçları paketidir.
SuiteDash
suitedash.com
Client Portal Yazılımından çok daha fazlası olan SuiteDash, çoğu küçük ve orta ölçekli işletmenin yazılım ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak, tamamen entegre, bulut tabanlı bir platformdur. Ne yazık ki, birçok işletme sahibi, birden fazla sistemi öğrenmeye ve daha sonra bu birden fazla sistemin birlikte çalışmasını sağlamaya çalışırken çok fazla zaman ve para harcadıkları için yazılım konusunda inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradılar. SuiteDash, en sık kullanılan iş araçlarını tek bir araçta birleştirerek bu sorunu çözer.
Teamwork
teamwork.com
Ekip çalışması, kuruluşların çeşitli karmaşık projeleri özgürce planlaması, izlemesi, yönetmesi ve sunması için tasarlanmış dünya lideri bir proje yönetim platformudur. Dünyada 20.000'den fazla işletme ve 6.000 ajans tarafından güvenilir. Ekip, piyasadaki en gelişmiş ürün yönetim platformunu sunarak müşterilerle sürekli olarak çalışır. İster şirket sahibi, ekip kurşun, proje yöneticisi veya bireysel katılımcı olun, ekip çalışması sizi günlük etkinlikleri sorunsuz bir şekilde yönetmek için tüm araçlarla donatır. Uygulama, projelerde meslektaşlarıyla işbirliği yapmak, iş akışlarına ilişkin bütünsel bir görünüm sağlamak, görevleri yönetmek, kaynakları izlemek ve en önemlisi projeleri zamanında sunmak için gereken özellikleri sunar.
Copper
prosperworks.com
Bakır, Google Workspace uygulaması için önerilen tek müşteri ve proje yönetimi aracıdır. Potansiyel müşterilerle bağlantı kurun, fırsatlar kazanın, projeler teslim edin ve tekrar müşteriler oluşturun. Hepsi kullanımı kolay bir araçta. Daha değerli, daha uzun ömürlü ilişkiler kurmada 30.000'den fazla hizmet işletmesine katılın. Mobil uygulamamızdan web sitesi iletişim formları veya kartvizit tarama ile olası satışları toplayın. Flow'u zahmetsizce satış boru hattınıza dönüştürür. Boru hattı bayrakları ve raporları, işleri hareket ettirmenize yardımcı olur. Yeni istemcileri, tek tıklamayla yerleşik veya proje teslimat boru hatlarınıza geçiş. Projelere tıklanmaya gerek kalmadan doğrudan boru hattınızdaki sonraki adımları ve görevleri yönetin. Copper’ın Google ile entegrasyonu, gmail, takvim ve sürücü ile sorunsuz bir şekilde çalışır, potansiyel müşteriler eklemek, e -posta konuşmalarını izlemek, dosya bulmak ve pazarlama ve satış sürecinizde görevleri yönetmek için asla sekmeleri değiştirmek zorunda kalmazsınız. Yeni bir insanla mı konuşuyorsunuz? Krom uzantımız aracılığıyla doğrudan Gmail'den yeni kişiler ekleyin. Zengin, bağlamsal iletişim ve etkinlik detayları için herhangi bir bakır teması üzerine gelin. Gmail gelen kutunuzun yanında CRM hatırlatıcılarınızı ve görevlerinizi yüzeyin. E -posta yanıtlarınızı e -posta şablonları, otomasyonlar ve birleştirme alanları ile hızlandırın. Yeni olası satışlar ekleyin ve e -posta etkileşimlerinize, Google kişilerinize ve bakır önerilerinize göre eski olanları güncelleyin. Manuel veri girişi geçmişte kaldı. Google takviminiz de bir makyaj alır. İş akışınızı kırmadan doğrudan Google takviminden etkinlik ayrıntılarını, müşteri etkileşimlerini ve materyalleri arayabilirsiniz. Dosyalar için avlanmayı bırakın, tam olarak ihtiyaç duyduğunuz yerler. Dosyalar ve Google Dokümanlar, Bakır Kişi Kayıtlarınızı otomatik olarak senkronize eder. Müşteri dosyalarını hızlı bir şekilde Şirket ve Deal Records'a yönlendirin ve e -posta etkinliğinize göre önerilen dosyaları Gmail'e kolayca ekleyin. Özel Rapor Oluşturucu aracılığıyla bakır verileri doğrudan Google tabakalarına dışa aktarın veya bakır verileri diğer veri kaynaklarını görselleştirmek için Looker Studio'ya bağlanın.
Salesflare
salesflare.com
B2B satan küçük işletmeler için 1 numaralı basit CRM olan Salesflare'i deneyin. Google ve Outlook ile entegre edin. Tamamen hareketli olun. CRM'nizi mevcut verilerden otomatikleştirin.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
Podio
podio.com
Progress Podio, çalışmanızı hızlandırmanızı ve basitleştirmenizi sağlayan esnek, özel bir işbirliği veritabanıdır. Verimliliği hızlandırmak, temel işlemleri dijitalleştirmek, veri toplamayı kolaylaştırmak ve belge iş akışlarını tek bir güvenli araçta otomatikleştirmek için hepsi bir arada bir çözüm. İlerleme podio, manuel çalışmayı azaltan ve verimliliği artıran önemli iş ve belgeleri otomatikleştirebilir, işleyebilir ve güvence altına alabilir. İşin çok yönlü formlar, güçlü veri toplama ve otomatik istemci ve belge iş akışlarıyla nasıl yapıldığını dönüştürün - birkaç basit tıklamayla sizin tarafınızdan özelleştirin. Yaratıcı ajanslar, hukuk hizmetleri, muhasebe firmaları, gayrimenkul, inşaat / imalat gibi kilit endüstrilerden kilit bölüm alanlarına kadar-satışlar, İK, pazarlama, yasal, finans. Podio’nun çeşitli ekipleri ve farklı süreçleri bağlama yeteneği, binlerce şirketin tüm operasyonlarını tek bir yerde optimize etmesine yardımcı oluyor. İlerleme podio ile, bir araçta birleşen zamanında işlemleri otomatikleştirmek için ekibinize tek bir araç verin. Müşteri veri toplamasını basitleştirmekten müşteri etkileşimlerini ve anlaşmaları otomatikleştirmeye kadar, ilerleme podio işletmenizin en temel faaliyetlerini basitleştirir.
Softr Studio
softr.io
Softr.io, işletmeniz için müşteri portalları ve dahili araçları kod kullanmadan dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır. Airtable ve Google E-Tablolar ile çalışır. Müşterileri veya iş ortakları için portallar, çalışan intranetleri, proje yönetimi araçları, kontrol panelleri, CRM'ler ve çok daha fazlasını oluşturan 90.000'den fazla ekibe katılın.
Bigin
bigin.com
Bigin, özellikle küçük işletmeler için oluşturulmuş hafif bir CRM'dir. İşlem hatlarını yönetmeyi, not eklemeyi, kayıtları güncellemeyi ve takipleri planlamayı kolaylaştıran kullanımı kolay bir arayüzle birlikte gelir ve en önemli şeye, yani daha fazla anlaşmaya odaklanmaya yardımcı olur.
Deskera
deskera.com
Deskera, SMB'lerin daha az araçla daha hızlı ölçeklenmesini sağlayan ödüllü bir entegre platformdur. Marketlerden imalat tesislerine kadar yüz binlerce küçük ve orta ölçekli işletme, muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonunu yönetmek için Dustera'yı kullanıyor.
Canopy
canopytax.com
Muhasebe firmanızın parçalarını ayırın ve ekibinizi, müşterilerinizi ve görevlerinizi tek bir merkezi merkezden yönetin. Canopy, vergi, defter tutma ve muhasebe firmaları için oluşturulmuş bulut tabanlı muhasebe uygulama yönetimi yazılımıdır. Fazladan oturum açma, aşırı tıklama veya stres olmadan teklif gönderme, ödeme kabul etme ve aradaki her şeyi yapın. Uygulama Yönetimi Paketi, firmanıza uyacak şekilde oluşturulmuştur ve Müşteri Yönetimi, Zaman ve Faturalandırma, Doküman Yönetimi, Vergi Çözümü (birkaçını saymak gerekirse) ve tüm bunları kolaylaştırmak için iş akışları ve otomasyonlar dahil olmak üzere modern bir muhasebe firmasını yönetmek için gereken her şeyi sunar. . Verimliliğin kilidini açın. Anlamlı müşteri ilişkilerinin kilidini açın. Kolayca yüklenen belgelerin, otomasyonun, daha hızlı ödemelerin ve hatta yapay zekanın kilidini açın. Canopy ile her zaman istediğiniz firmanın kilidini açabilirsiniz. Canopy'yi 15 gün boyunca ücretsiz deneyin veya özelleştirilmiş bir demo için bir müşteri temsilcisiyle görüşün.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin etkinliklerini dahili ve dışsal olarak artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, iletişim merkezi, web sitesi oluşturucu, çevrimiçi mağaza, pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçları sunmaktadır. Buna ek olarak, güvenli intranet, görev ve proje yönetimi, gerçek zamanlı dosya paylaşımı ve depolama, iletişim araçları ve organizasyon vardır. İK temelleri ve yapay zeka Bitrix24 yapısına yerleştirilmiştir. Bitrix24, Nisan 2012'de bulut tabanlı bir hizmet olarak başlatılan Bitrix, Inc. inisiyatifinin bir girişimidir. Şimdi bulut ve şirket içinde mevcuttur. 2024'te şirketimizin 12 milyondan fazla kuruluşu var. Bitrix24, küçük kuruluşlardan müşterilere Fortune 500 şirketlerine hizmet etmekten gurur duyuyor.
Method CRM
method.me
Yöntem: CRM, Intuit apps.com'da 1.300'den fazla beş yıldızlı incelemeyle QuickBooks Masaüstü ve Çevrimiçi kullanıcıları için 1 numaralı CRM'dir. Yöntemi Kullanın: Müşteri bilgileriniz, faturalarınız, ödemeleriniz ve daha fazlası için anında, iki yönlü bir senkronizasyon elde etmek için CRM'nin patentli QuickBooks entegrasyonu, böylece verileriniz her zaman güncel olur! Daha da iyisi, Metod:CRM, müşteri adayı toplamanın yanı sıra tahmin ve fatura oluşturma sürecinizi de otomatikleştirdiğinden gününüze zaman ayırın. Yöntem:CRM ile üretkenliğiniz hızla artar ve çift veri girişine tamamen veda edebilirsiniz! Yöntem: CRM'nin yerleşik çevrimiçi müşteri portalları, müşteri hizmetlerinizi geliştirmek ve müşterilerinizin daha fazlası için geri gelmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Method:CRM'in güçlü aktivite takibi ve her müşteriden anında elde ettiğiniz 360 derecelik görünüm ile pazarlama ve satışa veri odaklı bir yaklaşımı kolayca benimseyin.
Salesmate
salesmate.io
Çoğu CRM katıdır, esnek değildir ve kuruluşlara çok fazla paraya mal olur ve Salesmate tam da bu sıkıntılı noktaları çözer. Salesmate, kuruluşunuzdaki birden fazla ekip için esnek, özelleştirilebilir ve uygun maliyetli bir çözümdür. Platform, yerleşik araçlar sunarak, entegrasyon maliyetlerinden tasarruf ederek ve yüksek özelleştirme yetenekleri sunarak bu sorunları çözmektedir. Salesmate'in özü, satış, pazarlama ve başarı ekiplerinin kişileri, potansiyel müşterileri, aboneleri ve günlük etkinlikleri zahmetsizce yönetebildiği CRM modülüdür. Bu temel unsurlarla birlikte CRM modülü, ön saflardaki ekiplerin her gün kullanabileceği Arama, Mesajlaşma, Boru Hattı Yönetimi, Anlaşmalar, Konuşmalar ve çok daha fazlası gibi yerleşik araçlarla birlikte gelir. Daha yüksek satış sonuçlarının temel nedenlerinden biri, işlemleri otomatikleştirme ve satış için daha fazla zaman tasarrufu sağlama yeteneğidir. Salesmate'in İş Akışları ve Sıraları sunduğu yer burasıdır. İş akışları anlaşma ataması, görev ataması veya tarihe dayalı iletişim gibi görevleri otomatikleştirir. While Sequences, şartlar ve koşullarınıza bağlı olarak takipleri otomatik pilota alabilir. Sektörün ilk yapay zeka destekli yardımcı pilotu sayesinde satış ekibinizdeki herkes kişisel yardım alır. 'Sandy AI' sizin için toplantı rezervasyonu yapabilir, e-posta taslağı hazırlayabilir veya not ekleyebilir. Tek yapmanız gereken – sadece istemek! Satış ekiplerinin yalnızca pazarlama ekipleri yüksek kaliteli potansiyel müşteriler oluşturduğunda çalışabileceğini biliyoruz. Burası Salesmate'in pazarlama ekiplerine son derece kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturma ve yürütme ve daha geniş kitlelere ulaşma konusunda güç verdiği yerdir. Sadece bu da değil, pazarlama ekipleri aynı zamanda web sitesi ziyaretçilerini takip edebilir, formları veya potansiyel müşteri oluşturma botlarını kullanarak potansiyel müşteriler toplayabilir, her potansiyel müşteriyi puanlayabilir, pazarlama yolculukları oluşturabilir ve daha yüksek başarı için en iyi MQL'leri satış ekiplerine gönderebilir. Son olarak, mükemmel bir müşteri hizmetleri ekibi, işletme için gerçek anlamda elde tutma, etkileşim ve gelir manevraları yapabilir. Bu nedenle Salesmate, müşterilerinize en iyi deneyimleri sunmak için Canlı Sohbet, Sohbet Robotları ve Paylaşılan Gelen Kutuları gibi araçlar sağlar. Doğal olarak trendleri tahmin etmek, çevik olmak ve büyüme yolculuğunuzda kararlar almak için içgörülere ihtiyacınız var. Kontrol Panellerinin, Şablonların, Özel Raporların ve Analizlerin ekiplerinizde ve işletmenizde neler olup bittiğini görmek için ihtiyacınız olan her şeyi sunacağı yer burasıdır. Potansiyel müşteri yaratmadan birinci sınıf müşteri deneyimlerine kadar Salesmate'de ekibinizdeki herkes için bir şeyler vardır. Salesmate'in, kredi kartı bilgilerinizi paylaşmadan platformun her köşesini keşfedebileceğiniz 15 günlük ücretsiz deneme süresi vardır. Güvenli, emniyetli ve ekibinizdeki herkesin denemesine açık.
Attio
attio.com
Attio geleceğin CRM'sidir. Veriye dayalı, tamamen özelleştirilebilir ve sezgisel olarak işbirliğine dayalı Attio, işletmenizin ilerlemesini sağlayan müşteri ilişkileri yönetimi sunar. Günümüzün en hızlı büyüyen girişimlerinden dünyanın en büyük kuruluşlarına kadar her ölçekteki şirket, CRM'lerini tam istedikleri gibi oluşturmak için Attio'yu kullanıyor.
Freshsales
freshworks.com
İçerik odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Katılımı kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi Freshsales ile büyüt Her boyuttaki işletmeler için paketlenmiş ürün süitine sahiptir. Serinletici bulut yazılımı ekipleriniz sevecek. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
Amwork
amwork.com
Amwork, işletmelere iş süreçlerini kolaylaştıran benzersiz bir çalışma alanı yaratmaları için güçlü bir oluşturucu sağlayan bir platformdur. Şirketin oluşturucusu, işletmelerin CRM, proje yönetimi, İK gibi modüller ve iş akışlarıyla ilgili her şeyle özel çalışma alanları oluşturmalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu, işletmelerin daha etkili ve verimli bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olarak çalışanların ve ortakların sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına olanak tanır. Amwork'ü kullanmanın temel faydalarından biri, kodlama bilgisi gerektirmeyen kolay kurulum sürecidir ve bu da onu her büyüklükteki işletme için ideal bir çözüm haline getirir. Platform, işletmelerin süreçlerini otomatikleştirmesine ve manuel iş yükünü azaltmasına, üretkenliği ve karlılığı artırmasına olanak tanıyan önemli bir araç seti sağlar. İşletmeler Amwork'ü kullanarak günlük operasyonlarında organize ve kolaylaştırılmış bir yaklaşımdan yararlanabilirler. Platformun CRM modülü işletmelerin müşteri etkileşimlerini yönetmesine yardımcı olurken, proje yönetimi modülü ekiplerin işbirliği yapmasına ve projeleri verimli bir şekilde yönetmesine olanak tanır. İK modülü, çalışan kayıtlarının, sosyal hakların ve İK ile ilgili diğer görevlerin yönetilmesine yardımcı olur. Amwork ile işletmeler tüm bu görevleri tek bir merkezi konumdan yönetebilir, böylece iş akışlarını düzenleyebilir ve hataları azaltabilirler. Genel olarak Amwork, işletmelere iş süreçlerini kolaylaştırmak ve işbirliğini geliştirmek için gerekli araçları sağlayarak üretkenliğin ve kârlılığın artmasına yol açan önemli bir platformdur. Kolay kurulum süreci: Amwork'ün platformu kurulum sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır ve kodlama bilgisi gerektirmez. Bu, onu her büyüklükteki işletme için ideal bir çözüm haline getirerek hızlı ve minimum çabayla başlamalarına olanak tanır. Otomasyon ve azaltılmış manuel iş yükü: Amwork, işletmelerin süreçlerini otomatikleştirmesine ve manuel iş yükünü azaltmasına olanak tanıyan temel bir araç seti sağlar.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, dünya çapında 29.500'den fazla büyüyen şirketi destekleyen dünyanın 1 numaralı uygun fiyatlı hepsi bir arada pazarlama, satış ve destek CRM yazılımıdır. EngageBay, şirketlerin web ziyaretçilerini edinmelerine, onlarla etkileşime geçmelerine, onları beslemelerine ve onları mutlu müşterilere dönüştürmelerine ve işlerini 5 kat ve daha fazla büyütmelerine yardımcı olur. EngageBay aşağıdakiler dahil çok sayıda özellik sunar: - Basit ve güçlü Hepsi Bir Arada CRM - Kullanımı kolay pazarlama otomasyon yazılımı - E-posta pazarlama - Ücretsiz Canlı Sohbet Yazılımı - Güçlü yardım masası yazılımı - E-posta Dizileri - Açılış Sayfaları - Çevrimiçi potansiyel müşterileri yakalamak için Web Formları - Pazarlama, satış ve destek departmanlarında 360 Derece Müşteri Görünümü - Randevu Planlama Yazılımı - İletişim Yönetimi Yazılımı - Ücretsiz CRM yazılımı ve çok daha fazlası.
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM bir Aday Takip Sistemidir. Recruit CRM 60'tan fazla ülkede kullanılıyor ve özgeçmiş ayrıştırıcı, mobil uygulama, API entegrasyonu, e-posta istemcisi ve yüzlerce ücretsiz iş panosu gibi güçlü özelliklere sahip.
VBOUT
vbout.com
VBOUT, hedef kitlelerine ilgi çekici, kişiselleştirilmiş deneyimler sunarken pazarlama faaliyetlerini otomatikleştirmek ve merkezileştirmek için dünya çapında 1000'lerce işletmenin güvendiği yapay zeka destekli bir pazarlama platformudur. Ajanslar ve iş ortakları, özel planlar oluşturmak, alt hesapları yönetmek ve varlıkları bir müşteri hesabından birçok müşteri hesabına paylaşmak için VBOUT'u doğrudan veya beyaz etiket kurulumu aracılığıyla kullanır. VBOUT ile şunları yapabilirsiniz: * Tüm sosyal medyanızı tek yerden yönetin. * Kazandıran e-posta kampanyaları oluşturup göndererek müşterilerinizle etkileşim kurun. * Kodlama olmadan çarpıcı, kişiselleştirilmiş ve dinamik açılış sayfaları tasarlayın. * Sezgisel bir görsel oluşturucuyla otomasyonlar oluşturun. * Tıklamadan kapatmaya ve ötesine giden yolları besleyin. * Kitle listelerinizi kolayca büyütün ve koruyun. * Özelleştirilebilir bir kontrol panelinde tüm pazarlama faaliyetlerinizi takip edin ve analiz edin. Platform, kolay sürükle ve bırak açılış sayfaları ve formlarına, sezgisel bir görsel otomasyon oluşturucuya, sosyal medya yönetimine, e-posta pazarlama araçlarına ve geniş bir pazarlama kampanyası yelpazesi için önceden oluşturulmuş şablonlardan oluşan büyüyen bir kitaplığa sahiptir. Derinlemesine yerel analizler ve potansiyel müşteri takibi, pazarlamacılara satış kanallarının, liste etkileşimlerinin ve kampanya performanslarının tam bir görünümünü sağlar. Büyüyen işletmeler ve ajanslar, doğru müşterileri çekmelerine, daha fazla ziyaretçiyi müşteriye dönüştürmelerine ve kullanımı kolay tek bir platformda eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmelerine yardımcı olmak için VBOUT'un esnek platformuna ve ödüllü, ücretsiz premium desteğine güveniyor.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzman koçluğu, derinlemesine eğitim, olağanüstü destek ve girişimcilerden oluşan özel bir topluluk sunar.
Accelo
accelo.com
Accelo, dünya çapındaki profesyonel hizmet işletmeleri tarafından müşterilerinin işlerini karlı bir şekilde yönetmek için kullanılıyor ve seviliyor. Uçtan uca bulut tabanlı platform, nerede olursanız olun satışlar, projeler, biletler, hizmetliler, zaman çizelgeleri, kaynak sağlama ve daha fazlası dahil olmak üzere potansiyel müşteriden ödemeye kadar müşteri iş tesliminin tüm yönlerini yönetir. Zaman ve paraya önem veren müşteri iş yönetimi platformu, size en güncel iş verileriniz ve finansal performansınıza ilişkin bütünsel bir görünüm sunar. Müşteri iletişimlerinin, etkinliklerinin ve çalışmalarının tek bir platformda merkezileştirilmesi sayesinde, durum güncellemesi istemenize gerek kalmadan işlerin nerede olduğunu her zaman bilirsiniz. Accelo, görünürlüğü ve koordinasyonu geliştirmek için iş akışlarını düzene sokar ve işletme ve ekipler genelinde verimliliği artırır, liderlerin işi yürütmesine ve profesyonellerin en önemli işlere odaklanmasına yardımcı olur. Güçlü otomasyondan yararlanılarak yöneticilerin projeleri zamanında ve bütçe dahilinde kolaylıkla teslim etmeleri sağlanır. Accelo'nun güncel ve güvenli analitiği, liderlere akıllı kararlar alma konusunda güven vererek işin büyümesini ve refahını sağlar.
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com
Binlerce küçük işletme, kişileri yönetmek, potansiyel müşterileri takip etmek ve takiplerden haberdar olmak için Daha Az Rahatsız Edici CRM'yi kullanıyor. Ücretsiz müşteri hizmetleri kurulumu kolaylaştırır.
VipeCloud
vipecloud.com
Canlandırıcı Bir İnsan Dokunuşuyla Büyüme Yazılımı. CRM, E-posta Pazarlama, Sosyal Gönderim, Mesajlaşma, Video E-posta, Entegrasyonlar ve Çok Daha Fazlası. Ne kadar iyi desteklenirseniz işinizi o kadar hızlı büyütürsünüz.
Markate
markate.com
Markate.com: Ev Hizmetleri Sağlayıcıları için güçlü CRM, İş Yönetimi ve Pazarlama Otomasyonu araçları Markate uygulaması uygun fiyatlı, mobil kullanıma hazır, kullanımı kolay, uçtan uca bir yönetim çözümü arayan her hizmet işletmesi için idealdir. Markate'in işletmenize nasıl yardımcı olduğunu öğrenin. * Markate ile Sizin İşiniz, Sizin Yolunuz Markate, iş hedeflerinize ulaşmak için birlikte çalışarak sizinle ortak çalışır. * Verimlilik için Operasyonlarınızı Kolaylaştırın Evrak işlerini azaltmak, süreçleri otomatikleştirmek ve zamanınızı boşa çıkarmak için tasarlandı. * İhtiyaçlarınıza Uygun Ekonomik, Esnek Çözümler Küçük işletmeleri güçlendirmek, masrafları en aza indirirken daha verimli çalışmalarına yardımcı olmak için tasarlandı. * Zamanı, Kaynakları ve Karı En Üst Düzeye Çıkarın İşletmenizi gerçekten ileriye taşıyan şeylere odaklanabilmeniz için operasyonlarınızı basitleştirmek için burada. * Müşterileri Ömür Boyu Tutun Başarılı işinizin çok önemli bir yönü olan müşteriyi elde tutmayı artırmak için tasarlanmış pazarlama araçlarıyla donatılmıştır.
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com, Dijital Pazarlama Ajansları için özel olarak tasarlanmıştır. SEO, ppc, web tasarımı ve geliştirme ile diğer projelerinizi yönetebileceğiniz, satışları, müşteri ilişkileri faturalarını ve faturalandırmalarını ve genel desteği yönetebileceğiniz hepsi bir arada platform sunar.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış takibi, iletişim yönetimi, pazarlama otomasyonu, web analitiği, 2 yönlü e-postalar, telefon, temiz ve modern bir arayüze sahip yardım masası içeren tam entegre bir CRM'dir. Agile CRM ile KOBİ'ler artık şunları yapabilir: * Basit ve güçlü sürükle-bırak düzenleyiciyle pazarlama, satış ve müşteri tutma süreçlerini otomatikleştirin * Web sitesi ziyaretçilerini doğrudan CRM'deki potansiyel müşterilere dönüştürün - Web veya e-posta etkinliğine göre potansiyel müşterileri otomatik olarak geliştirin, takip edin ve puanlayın * Aynı sayfadan bir kişiyi arama, e-posta gönderme veya tweet atma özelliğiyle çok kanallı iletişimi etkinleştirin * Müşteri davranışlarını izleyin ve müşteri faaliyetleri için gerçek zamanlı uyarılar alın * Tüm müşteri geçmişini içeren yardım masası çağrılarını tek bir yerden yönetin * Müşterinin tüm ayrıntılarının ve iletişim geçmişinin kronolojik olarak sıralanmış şekilde tek bir sayfada ayrıntılı bir kaydına sahip olun * Kapsamlı entegrasyonlar kullanarak diğer çeşitli iş uygulamalarındaki müşteri verilerini tek sayfada görün
Vtiger
vtiger.com
VTIGER, açık kaynak çekirdeğe liderlik eden bir sektörde arşivlenmiş önde gelen bir bulut CRM çözümüdür. Temel satış, pazarlama ve destek işlevlerini yönlendirmek için 300.000'den fazla şirket tarafından güvenilir. VTIGER, en iyi inceleme siteleri tarafından CRM alanında tutarlı bir şekilde lider olarak tanınmıştır. Yeni VTIGER Cloud CRM V9 ile şirketler, maliyetin bir kısmında AI/ML destekli kurumsal sınıf CRM yeteneklerine erişebilir. Ekibinize VTIGER ile tüm müşteri satın alma yolculuğu boyunca olağanüstü müşteri deneyimleri sunması için güçlendirin. Platformu test etmek için 15 gün serbest duruşma yükümlülüğü için kaydolun. VTIGER’ın misyonu, küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki müşteriye dönük ekiplere müşterilerle verimli ve kalıcı ilişkiler yaratma yeteneği veren yazılımlar oluşturmaktır. VTIGER CRM, tüm müşteri bilgilerinizin 360 derecelik bir görünümünü tek bir yerde sağlar ve gerçek zamanlı eylemler ve konuşma bilgileri ile satış, desteği ve pazarlama dokunmatik noktalarınızı optimize etmenize yardımcı olur. VTIGER CRM, ekiplerin tüm müşteri yaşam döngüsü boyunca keyifli deneyimler yaratmasına yardımcı olur - AI ile çalışan CRM ve sağlam otomasyon araçları, satış ekiplerinin doğru fırsatlara odaklanmasına ve büyüme sağlamasına yardımcı olur. VTIGER ile siloları kırmak ve aynı sayfada tek bir hakikat kaynağı ile pazarlama, satış ve destek almak için birleşik bir CRM alın. Müşterilerinizle birden fazla kanalda etkileşime girerek olağanüstü müşteri deneyimi ve destek sağlayın. Hem Android hem de iOS için mobil uygulamalarımızla çalışmanızı hareket halindeyken yönetin.
Insightly
insightly.com
Insightly, ekiplerin sevdiği modern, uygun fiyatlı CRM'dir. Kullanımı kolay, özelleştirilmesi basit ve şirketler büyüdükçe ölçeklenebilir, eski CRM'lerin çözemediği ortak sorunları çözer. Ekiplerin satış hattını oluşturmasına ve dönüştürmesine, üretkenliği artırmasına ve kalıcı müşteri ilişkileri kurmasına içgörüyle yardımcı olur. İşletmenize göre ölçeklenen, kullanımı kolay, esnek ve güvenli tek bir CRM'de tüm müşteri, satış ve iş verilerinizi (potansiyel müşteriler, kişiler, e-postalar, etkinlikler, fiyat teklifleri, projeler, görevler, fırsatlar ve iş raporları) merkezileştirin ve yönetin . Insightly'nin kurumsal düzeydeki Ürünler, Fiyat defterleri ve Fiyat Teklifleri (PPQ) özellikleriyle satış verimliliğini ve şeffaflığı artırın. Milyonlarca farklı ürün ve hizmeti doğrudan Insightly platformunun içinden hızla arayın, takip edin ve yönetin. Ürün ve hizmetleri bireysel fırsatlara bağlayarak insan hatalarını, darboğazları ve tutarsızlıkları ortadan kaldırın. Insightly'nin PPQ'su ile saha ekipleriniz yalnızca birkaç tıklamayla fırsatlarına yönelik özel teklifler, sözleşmeler ve teklifler oluşturabilir. Neyi, kime, ne zaman ve hangi fiyata sattığınız konusunda tam kontrol ve görünürlüğün keyfini çıkarın. İş akışlarını ve süreçlerini benzersiz iş ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre uyarlamak, yüksek benimseme ve memnuniyet sağlamak için Insightly'nin özel nesnelerini ve uygulamalarını kullanın. Insightly'yi 500'den fazla popüler uygulamayla entegre etmek için AppConnect'i kullanın. Insightly'nin yerel CRM entegrasyonları şunları içerir: Gmail Google Workspace ve Google Apps Google Drive Quickbooks Çevrimiçi Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Potansiyel Müşteri Reklamları Ve daha fazlası... Hem Android hem de iOS için ödüllü mobil uygulamalarla her şeyi hareket halindeyken yönetin. Kartvizitleri tarayın ve tüm bilgileri tek tıklamayla yükleyin, projeleri ve kayıtları gerçek zamanlı olarak güncelleyin ve saha ekibinizin doğrudan müşterinin bulunduğu yerde fırsatlar oluşturmasına ve güncellemesine olanak tanıyın. Her sektörde güçlü olan Insightly CRM müşterileri, aynı platformda pazarlama otomasyonu, müşteri hizmetleri ve entegrasyonlar için tamamlayıcı ürünler ekleyebilir.
Thryv
thryv.com
Thryv, sevdiğiniz şeylere geri dönebilmeniz için işinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olan hepsi bir arada küçük işletme yönetimi yazılımıdır. Küçük işletme sahipleri Thryv ile daha iyi iletişim kurar, iş zorluklarını daha fazla çözer ve daha organize olurlar. Tek bir oturum açma işlemiyle müşterilerinizin beklentilerini aşmak ve çevrimiçi varlığınızı güçlendirmek için Thryv ile ortak olun. Thryv, küçük işletme sahiplerinin hedeflerini ve benzersiz ihtiyaçlarını anlayan uzmanlarla, her zaman, 7/24 ulaşılabilen, sınıfının en iyisi desteğimizi içerir. Thryv şunları yönetir: * Müşteri iletişimi * Tahminler, faturalandırma ve ödemeler * Randevu planlama * İtibar yönetimi * Sosyal medya yönetimi ve daha fazlası! Thryv, kullanımı kolay tek bir yazılımla görevleri otomatikleştirir ve müşterileri işinizin merkezine yerleştirerek daha fazla müşteriye ulaşmanızı, düzenli kalmanızı, daha hızlı ödeme almanızı ve otomatik olarak incelemeler oluşturmanızı kolaylaştırır. Thryv müşterilerin şunları yapmasını kolaylaştırır: * Derecelendirmeler ve incelemeler, sosyal varlık ve doğru arama sonuçları aracılığıyla sizi çevrimiçi olarak bulun. * Kolayca ve anında etkileşim kurun, hatırlatıcılar alın, metin ve e-posta gönderin ve randevu planlayın. * Zahmetsizce ödeme yapın, makbuzları anında alın, güvenli olduğunu bilin ve nasıl ödeme yapacağınızı seçin. * Kendilerine geri dönüş isteyen, iletişimde kalan ve inceleme talep eden otomatik mesajlarla etkileşimde kalın. Thryv'in ödüllü yazılımı ABD, Kanada ve Avustralya'da 45.000'den fazla işletmenin iş yapma ve müşterilerini yönetme şekillerini dönüştürmesine yardımcı oluyor.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM, satış ekibinizin gerçekten seveceği güçlü, kullanımı kolay bir satış platformuyla ekibinizin organize olmasına, günlük işlerde görünürlük kazanmasına ve daha fazlasını yapmasına yardımcı olan tam özellikli bir CRM'dir. Anında görünürlükle daha akıllı ve daha hızlı çalışın, satış ekiplerine daha azıyla daha fazlasını yapma gücü verin. Tüm araçlarınızı tek bir yerde toplayarak döngü sürelerini hızlandırın, daha fazla anlaşma yapın, zamandan tasarruf edin, iş süreçlerini iyileştirin ve hiçbir şeyin gözden kaçırılmamasını sağlayın. İşletmenizi e-tablolardan ve e-postalardan kurtarın ve iş günlerinizi FreeAgent CRM ile kazanın.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dakika içinde açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır. SendPulse ayrıca çevrimiçi kurslar oluşturmak için bir platform da sunuyor. SendPulse'un ücretsiz CRM'si ile tüm pazarlama faaliyetlerinizi ve müşteri bilgilerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
Claritysoft
claritysoft.com
Clarity CRM'in basitlik, kullanışlılık ve esnekliğin benzersiz karışımı, güçlü pazarlama otomasyonu, satış otomasyonu, müşteri hizmetleri araçları ve çok daha fazlasını sezgisel, tamamen özelleştirilebilir bir arayüzde sunar. Claritysoft'un Clarity CRM'i, kullanılabilirliğe büyük önem verilerek tasarlanmış ve kullanıcı deneyimini geliştirmek ve kullanıcının benimsemesini en üst düzeye çıkarmak için oluşturulmuştur. Clarity CRM size maliyetin çok altında bir kurumsal güç ve işlevsellik sunar.
Nimble
nimble.com
Nimble, tüm ekibiniz için ilişki odaklı bir CRM'dir. Özelleştirilebilir iletişim kayıtları ve kullanımı kolay Kanban tarzı iş akışları ile müşteri bilgilerini yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Nimble, hem Microsoft 365 hem de Google Workspace ile zahmetsizce entegre olarak tüm platformlarınızdan kişileri ve potansiyel müşterileri toplarken, otomasyon araçlarımız da yoğun işlerin üstesinden gelir. Nimble maksimum üretkenlik için iş akışınızı düzenlerken, en önemli olana odaklanın: işinizi büyütmek ve ilişkilerinizi geliştirmek.
Snov.io
snov.io
Snov.io işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan her şey! Potansiyel müşteri yaratma, e-posta doğrulama, otomatik e-posta erişimi, e-posta hazırlama ve müşteri yönetimine yönelik ödüllü araçlarıyla satışlarınızı geniş ölçekte otomatikleştirebilir ve hızlandırabilirsiniz.
Birdy
mybirdy.co.uk
MyBirdy, satışlarınızı, görevlerinizi, müşterilerinizi ve daha fazlasını dünyanın her yerinden yönetmek için birden fazla cihazda kullanılabilen merkezi bir CRM çözümüdür.
Pipeline CRM
pipelinecrm.com
Satış görevlileri için satış görevlileri için CRM 2006 yılında kurulan Boru Hattı, küçük ve orta ölçekli işletmeler için en çok benimsenen CRM'dir ve satış ekiplerini oyun değiştiren ilişkiler kurmak için endüstrilerin genişliğinde güçlendirir. Boru hattı, kullanımı kolay ve özelleştirilebilir bir kullanıcı deneyimi, satış odaklı özellikler ve önde gelen müşteri desteği ve hizmeti etrafında inşa edilmiştir. Bugün 60 ülkedeki 18.000'den fazla kullanıcı, satışlarını görünürlük elde etmek, fırsatları hızlandırmak ve daha fazla anlaşmayı kapatmak için boru hattını kullanıyor. PipelineCrm, yüksek fiyat etiketleri olmadan basit, güçlü özellikleri ve birinci sınıf müşteri desteği ile bilinen çok yönlü bir satış CRM'dir. Bu gelişmiş özelleştirilebilir ve otomatik CRM sistemi, birçok hizmet tabanlı işletmenin iletişimleri, olası satışları, kampanyaları ve ekip işbirliğini kolaylıkla yönetmesine yardımcı oldu-bir kullanıcının sürtünmeyi ortadan kaldırmasına, satışları hızlandırmasına ve bir kerelik alıcıları ömür boyu müşterilere dönüştürmesine izin veriyor. Kolay kurulum, sorunsuz entegrasyonlar, tam özelleştirme ve sezgisel araçlar sunan bir satış CRM platformu alın. Boru hattı CRM yazılımı ile satışları hızlandırmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız.
Zendesk Sell
zendesk.com
Mükemmel bir müşteri deneyimi sunarken gelir hedefinize ulaşmak zordur. Zendesk Sell bunu kolaylaştırıyor. Zendesk Sell, kurulumu hızlı, sezgisel ve sevmesi kolay, gelirinizi artırmanıza yardımcı olacak modern bir satış CRM'sidir. Üretkenlik araçları, gelişmiş analizler ve satıştan hizmete kadar eksiksiz bir müşteri görünümü sunan Sell, satış ekibinizin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir merkezi araçta sağlar. Zendesk Sell, Zendesk'in daha iyi müşteri deneyimleri yaratmak için tasarlanmış ürün portföyünün bir parçasıdır. Zendesk, birçok sektörde 30'dan fazla dilde 160.000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. Zendesk'in genel merkezi San Francisco'dadır ve dünya çapında ofisleri bulunmaktadır.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM, küçük ve orta ölçekli işletmelerin satışlarının kontrolünü ellerinde tutmalarına yardımcı olan 1 numaralı eylem odaklı satış CRM'sidir. Bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine odaklanın, her müşteri adayını takip edin, ekibi aynı fikirde tutun ve her seferinde tek bir satış eylemiyle daha fazla anlaşma yapın. Zamandan tasarruf edin ve yöneticinizi ve veri girişinizi otomatikleştirin. Web'in herhangi bir yerinden bir tıklamayla potansiyel müşteriler oluşturun. iOS ve Android mobil uygulamalarıyla hareket halindeyken CRM avantajlarından yararlanın. 37 saniyeden kısa sürede fırsatlar oluşturun ve satış teklifleri gönderin. Sorularınız var mı? E-posta, telefon ve sohbet yoluyla destek sunuyoruz.
Indy
weareindy.com
Indy'nin serbest çalışanlara yönelik hepsi bir arada CRM yazılımıyla potansiyel müşteri bulun, teklif yazın, proje planlayın, işleri takip edin, müşterilerle sohbet edin ve fatura gönderin. Ücretsiz deneyin!
Shape Software
setshape.com
Shape, herhangi bir işletme için yapılandırılabilen önceden oluşturulmuş özelliklerle birlikte gelen, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir satış ve pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kullanımı kolay arayüz, ekiplerinize güç verir ve işletmenizin tüm yönlerini tek bir yapay zeka platformunda birleştirir. Shape Software, ister satış hattınızı kolaylaştırmak, ister pazarlama dizileri ve dijital reklamlarla daha fazla potansiyel müşterinin ilgisini çekmek, müşteri ilişkilerini geliştirmek, sorunsuz iletişim kurmak veya projeleri takip etmek olsun, ekiplerinizin yaptıkları her şeyde uyumlu ve verimli kalmaları için işbirliğine dayalı bir alan sağlar. Shape ile gelirinizi artırmaya bugün başlayın.
Striven
striven.com
İşiniz en iyi şekilde. Striven, gelirinizi artırmak, verimli çalışmak ve operasyonlarınızı geliştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren, hepsi bir arada bir iş yönetimi yazılımıdır. Striven eksiksiz bir yazılım çözümüdür; muhasebe, satış, projeler, yönetim ve raporlama için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel özellikleri tek bir basit sistemde birleştirdik. Basitleştirin, Birleştirin, Geliştirin. Striven ile bir daha asla ayrı ve bağlantısız yazılım uygulamalarına ihtiyacınız olmayacak. Son olarak, işinizin tamamını istediğiniz yerden, istediğiniz cihazdan yönetebilirsiniz.
EQUP
equp.com
EQUP, işletme sahiplerinin pazarlama, satış, faturalandırma, iletişim vb. iş süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılımdır. EQUP ile işletme sahiplerinin genel çözümlerle yetinmesi gerekmez; Hizmet, SAAS veya E-ticaret sektörlerinde olsun, iş sorunlarına sektöre özel çözümler sunar. EQUP, size tek bir hesap ve tek bir abonelikle birden fazla şirketi yönetme seçeneğini sunan, piyasada bulunan tek CRM+Pazarlama Otomasyonu yazılımıdır. Diğer işletmelerinizi yönetmek için yeni bir plan satın almanıza gerek yok. EQUP'un envanter havuzu özelliği, hiçbir özelliğin kullanılmadan kalmaması için E-postalarınızı, Kullanıcılarınızı, Anlaşmalarınızı, Etiketlerinizi, Görevlerinizi, Randevularınızı vb. şirketleriniz arasında bir havuzda toplamanıza olanak tanır. EQUP'ta işinizi yönetmek ve büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçlar tek bir yerde mevcuttur; birden fazla program öğrenmenize ve gerekli bilgiler için bunlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan işinizi yönetmenizi kolaylaştırır. Ayrıca, yalnızca işe alım konusunda size yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda yazılım ihtiyaçlarınızda da size yardımcı olacak özel bir hesap yöneticisine erişiminiz olacak.
SaleSmartly
salesmartly.com
Çok kanallı müşteri iletişim platformu, canlı sohbet, whatsapp, facebook messenger, instagram, telgraf, satır, e-posta, wechat. Daha hızlı ve daha iyi destek sağlamanıza yardımcı olacak tüm özellikler: * Tüm çok kanallı mesajlarınızı tek bir yerde merkezileştirin - canlı sohbet, Messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram, Line, E -posta, WeChat ve daha fazlası aracılığıyla satış, pazarlama veya hizmete sorunsuz bir şekilde katılın ve birleşik bir müşteri deneyimi sağlayın. * Müşteri desteğini saniyeler içinde tamamlayın, saatlerce - Yanıt sürelerini azaltın ve yerleşik otomasyonumuzla tekrarlayan görevleri ortadan kaldırarak verimliliği artırın. Daha akıllı değil, daha zor değil, böylece işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz. * Paylaşılan sohbet, ekiplerin disiplin ve planlama ile verimli bir şekilde işbirliği yapmalarına olanak tanır - tüm mesajlaşma kanallarını tek bir arka uçta birleştirir ve otomatik sohbet dağıtımı ve dahili oturum dağıtımı ile ekipler arasında verimli bir şekilde işbirliği yapar. * Müşterilerinizi tek bir yerde verimli ve rahat bir şekilde segmentle segment, izleyin ve analiz edin - iletişim veritabanları oluşturun, tam iletişim etkinliği geçmişine erişin, geçmişe göz atın ve verilerinizi bilgi sisteminizle senkronize edin. * Temel göstergeleri ve eğilimleri takip etmek - Çok boyutlu görsel metrikler, sorgu türleri, kanallar, müşteriler, ürünler, satışlar ve daha fazlası arasındaki bağlantıları açıkça göstermektedir. İş planları geliştirmenize yardımcı olmak için verilerin ölçülmesini ve paylaşılmasını kolaylaştırın. * Ana diliniz olmasa bile müşterinin dilini konuşun - gerçek zamanlı çevirilerimiz, müşterilerinizle güvenle iletişim kurmanızı ve uluslararası pazarlara dokunmanızı sağlar.
Capsule
capsulecrm.com
Basit ama güçlü CRM. 10.000'den fazla küresel işletmeye katılın ve kişileri, satışları yönetmenin ve kalıcı ilişkiler kurmanın daha kolay bir yolunu keşfedin.
© 2025 WebCatalog, Inc.