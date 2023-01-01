Videolarınızı otomatik olarak yeniden boyutlandırın. Videolarınızı yataydan dikeye kolayca yeniden boyutlandırın; kaydolmanıza gerek yok! Superframe, bir sahnedeki önemli nesneleri belirleyip takip ederek kırpma konumunu dinamik olarak ayarlar.

Web Sitesi: superframe.app

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