WebCatalog
Summarist

Summarist

summarist.ai

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Summarist.ai, kitap özetleri oluşturmak için OpenAI'nin GPT-3 teknolojisini kullanıyor. GPT-3, insan benzeri metinler üretebilen güçlü bir dil modelidir. İnternetten alınan geniş bir metin külliyatı üzerinde eğitilmiştir ve çok çeşitli konularda metin üretme kapasitesine sahiptir.

Web Sitesi: summarist.ai

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