Subtxt, yazarınızın sezgisine karşı değil, onun sezgisiyle çalışan tek akıllı taslaktır.

Web Sitesi: subtxt.app

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