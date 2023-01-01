WebCatalog
Subtxt

Subtxt

subtxt.app

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Subtxt çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Subtxt, yazarınızın sezgisine karşı değil, onun sezgisiyle çalışan tek akıllı taslaktır.

Web Sitesi: subtxt.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Subtxt ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Nova

Nova

app.novahq.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

dynamics.microsoft.com

Opnbx.ai

Opnbx.ai

app.opnbx.ai

Junia.AI

Junia.AI

junia.ai

ChibiAI

ChibiAI

chibi.ai

Kanshudo

Kanshudo

kanshudo.com

ShortlyAI

ShortlyAI

shortlyai.com

NoRedInk

NoRedInk

noredink.com

Xactly

Xactly

xactlycorp.com

Shortlyster Candidate

Shortlyster Candidate

candidate.shortlyster.com

Toppr School OS

Toppr School OS

toppr.school

Hypotenuse AI

Hypotenuse AI

app.hypotenuse.ai

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası