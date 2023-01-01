WebCatalog
Nova

Nova

app.novahq.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Nova çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sıfır Sürtüşme Yatırımcı Katılımı. Mevcut abonelik sürecinizi modernleştirmenin zamanı geldi. Nova'nın akıllı katılım sistemi, insan hatasına karşı koruma sağlar ve tüm yatırımcı verileriniz için tek bir gerçek kaynak sağlar.

Web Sitesi: novahq.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Nova ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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