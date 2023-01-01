Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Strava çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Sporcular tarafından sporcular için tasarlanan Strava'nın mobil uygulaması ve web sitesi, milyonlarca koşucu ve bisikletçiyi sevdikleri sporlar aracılığıyla birbirine bağlıyor.

Web Sitesi: strava.com

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