WebCatalog
Localytics

Localytics

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Web Sitesi: localytics.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Localytics çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Mobil uygulama pazarlama ve analiz yazılımı. Etkileşimi artıran, müşterilerinizle daha derin, daha anlamlı bir düzeyde bağlantı kurmanıza olanak tanıyan kişiselleştirilmiş mobil uygulama kampanyaları sunun.

Web Sitesi: localytics.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Localytics ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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