Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Localytics çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Mobil uygulama pazarlama ve analiz yazılımı. Etkileşimi artıran, müşterilerinizle daha derin, daha anlamlı bir düzeyde bağlantı kurmanıza olanak tanıyan kişiselleştirilmiş mobil uygulama kampanyaları sunun.

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